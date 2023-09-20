Валерий Овчинников — о победе «Спартака» над «Пари НН»: «Странные решения судьи...»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» прокомментировал действия арбитра в матче FONBET Кубка России «Пари НН» — «Спартак» (0:3).

— Можно ли этот матч охарактеризовать такой фразой: «И тут на поле вышел Промес»?

— А можно я вам встречный вопрос задам?

— Конечно.

— Посчитаем? Три судьи в поле, так? А сколько еще сидят в этой кабинке? ВАР, АВАР??? Еще трое? Замечательно. И 11 игроков «Спартака». Итого — 17. И как вы хотите, чтобы 11 футболистов из Нижнего Новгорода переиграли 17 человек? По-моему, это нереально.

— Это вы про эпизод с не засчитанным голом Трошечкина? Считаете, Севикян там не фолил на Умярове?

— А в первом тайме Умяров разве не задел в своей штрафной по голове игрока хозяев? Или арбитры посчитали, что толчок или удар были не слишком сильными? Понимаете, этому рефери из Саранска по фамилии Буланову рано судить такую команду, как «Спартак». Магия имени, авторитета...

— Севикян не сфолил на Умярове в эпизоде с голом нижегородцев?

— Я не понимаю, почему в такие моменты влезает ВАР и пытается переубедить арбитра. Судья в поле сам должен принимать решения, а не ВАР влезать в его голову. Иначе зачем он нужен? В общем, два странных эпизода... Не назначенный пенальти, не засчитанный гол. «Пари НН» пришлось непросто.