Овчинников: «Я думаю, что Кубок России выиграет команда из РПЛ»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о поражении «Спартака» от «Акрона» (1:2) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Я, честно говоря, не болею ни за «Спартак», ни за «Акрон». Но тольяттинцы молодцы, что выиграли такой матч. Каждый достоин Кубка. «Акрон» выбил из турнира «Локомотив», «Динамо» и «Спартак»? Наши топ-клубы, так называемые, в упор не видят такие команды, а с ними надо играть. Сможет ли «Акрон» выиграть турнир? Я думаю, что победитель будет все-таки из высшей лиги», — приводит слова Овчинникова Betonmobile.

«Краснодар» сыграет с «Акроном» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Первый матч финала пройдет в период со 2 по 4 мая.