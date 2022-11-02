Ваноли рассказал, о чем думал в момент пенальти Фомина в финале Кубка России

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» вспомнил подробности решающего пенальти на последней минуте финала Кубка России «Спартак» — «Динамо», а также объяснил, почему он предпочел на эту встречу Александра Максименко и как относится к действиям Наиля Умярова, отвлекавшего Фомина перед пенальти.

— Что было в вашей голове, когда Даниил Фомин подошел к 11-метровой отметке, чтобы пробить пенальти в добавленное время к финалу Кубка?

— Для меня назначение того пенальти в эпизоде с Русланом Литвиновым было просто абсурдным. Здорово, что все хорошо закончилось, это было заслуженно. Я с абсолютным доверием относился к Александру Максименко и сказал ему, что Кубок будет его. Да, он не сделал сейв, но благодаря ему, его настрою и уверенности в том числе Фомин не забил.

Это был невероятно эмоциональный момент не только для игроков и меня, но и для болельщиков. Я видел фанатов, которые располагались позади меня. Даже в момент назначения пенальти в наши ворота они вели себя так, будто это мы забили гол. С их стороны чувствовался дух, который помог и этому эпизоду, и всему матчу закончиться так, как он закончился.

— Многие тренеры, когда в их ворота назначается пенальти, тем более на последних минутах, отворачиваются и не смотрят на поле.

— Я сделал так же. Немного из-за суеверия, но также мне нравится видеть, как толпа взрывается эмоциями. Такое же ощущение, помню, было и в «Челси».

— Почему вы перед финалом сделали выбор в пользу Максименко, а не Селихова?

— Мне повезло иметь двух вратарей, которые могли выходить в основе. Когда я только пришел, сезон уже был в разгаре. Селихов продолжал играть в чемпионате, Максименко же я пообещал, что он будет выходить в Кубке. Было даже удивительно, когда журналисты спрашивали, кто сыграет в воротах в финале. Заранее было понятно, что Максименко.

— Слышали ли вы о скандале, когда Наиль Умяров рассказал в своем Telegram-канале, что мешал сосредоточиться Фомину перед пенальти, говорил ему под руку какие-то слова?

— Нет, не знал об этом. Я был сконцентрирован на судье и невероятно зол из-за назначения пенальти и не видел, что там происходило. Но в финале психологический аспект — решающий даже в таких мелких эпизодах. Моя команда была настроена на победу. Считаю, что передал «Спартаку» тот настрой, который у него есть и сейчас.

— А считаете ли правильным то, что сделал Умяров? Это обычная практика, но мало кто признается в ней в прессе или в соцсетях.

— Не думаю, что это скандал. Все должно оставаться в рамках спорта, и если Наиль в своих высказываниях за них не выходил, то ничего страшного. В спорте главное — добиваться результата. Думаю, Фомин промахнулся не потому, что Умяров помешал ему сконцентрироваться. Этот промах мог случиться потому, что пенальти был решающим. Не все знают, как совершать такие удары.