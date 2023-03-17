0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:32

Васильев: «Было бы наивно полагать, что и второй раз подряд «Крылья» позволят ЦСКА над собой поиздеваться»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Динамо» Валерий Васильев высказался о контрасте матчей ЦСКА с «Крыльями Советов».

В рамках матча 19-го тура чемпионата России армейцы обыграли самарскую команду со счетом 4:0. В первой игре 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА сыграл с «Крыльями Советов» вничью (2:2).

«Было бы наивно полагать, что и второй раз подряд «Крылья» так позволят над собой поиздеваться. Я думаю, в ЦСКА все это тоже понимали, готовились серьезно и знали, что дважды подряд уже не будет такой легкой прогулки. Так и получилось. В воскресной игре для команды Федотова все сложилось очень удачно, потому что первые два гола получилось забить из-за индивидуальных ошибок игроков «Крыльев», которые сами привезли себе эти мячи «глупыми привозами». Но на своем стадионе при поддержке зрителей самарцы могут обыграть любого соперника из РПЛ», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Васильева.

Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет в Москве 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005051504_eks-igrok_dinamo_vasilev_byilo_byi_naivno_polagat_chto_i_vtoroy_raz_podryad_kryilya_tak_pozvolyat_cska_nad_soboy_poizdevatsya
Валерий Васильев
Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Баффало»
Остановили Халка. Скандальную американскую легкоатлетку с супергеройским прозвищем дисквалифицировали на полтора года
ВСУ развернули мобильный крематорий под Бахмутом
Google Play удалил приложения нескольких российских банков
Захарова ответила главе МИД Дании на отказ от допуска РФ к расследованию взрывов СП
В МИД КНР назвали предстоящую поездку Си Цзиньпина в Россию визитом мира
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Шалимов: «Есть определенное пресыщение от Кубка России»
Хамидуллин — об игре в атаке: «Удается перестроиться. Во время собраний анализирую, что говорят нападающим»
Васильев: «Скорее всего, «Ахмат» попал в психологическую яму, из которой теперь будет сложно выбраться»
Совет директоров «Локомотива» до 26 марта рассмотрит итоги внутренней проверки инцидента с Бариновым
Семин — о судействе в матче «Зенит» — «Динамо»: «Не могу ничего понять в этих решениях»
Ротенберг — о матче с «Торпедо»: «Мы искали ключ к победе, и мы его нашли»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шалимов: «Есть определенное пресыщение от Кубка России»