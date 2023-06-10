Веденеев: «По исполнителям ЦСКА сильнее, но любой высококлассный игрок может допустить нелепую ошибку»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев не видит явного фаворита в суперфинале FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«В турнире, который состоит из одного матча, как правило, фаворита нет. Может быть, по исполнителям ЦСКА чуть сильнее в каждой линии, вратарь очень хороший. Но это один матч, и каждый может сыграть ее на высоком уровне. А высококлассный футболист, наоборот, допустить нелепую ошибку... Еще важно, как команды к этому матчу отнесутся, и смогут ли подарить зрителям именно зрелище. Помню, я в свое время выходил на поле и вообще забывал о трибунах... Но сейчас требования возросли, игрокам платят настолько хорошо, что они должны уделять этому внимание», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках суперфинала FONBET Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Ранее сообщалось, что на игру продано более 46 тысяч билетов.