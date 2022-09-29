Веденеев — о матче «Зенита» со «Спартаком»: «На деле все получится обыденно»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев считает, что матч группового этапа Кубка России между командой из Санкт-Петербурга и московским «Спартаком» нельзя назвать битвой.

«Мне кажется, слово «битва» для нашего чемпионата сейчас вообще не подходит. Я не припоминаю таких матчей. Битва — это про английский футбол, где по-настоящему команды играют жестко, это нравится зрителям. А у нас давно такого нет. Кубковый матч «Спартака» и «Зенита», конечно, не такая важная игра, как в чемпионате, может быть, и составы будут неоптимальные, а это всегда снижает уровень накала.

У красно-белых будет какое-то тактическое задание от тренера, игроки будут стараться его дисциплинированно выполнять. Но это не будет задание в стиле «давайте убиваться, лишь бы не проиграть». Спартаковцы будут пытаться атаковать. Я думаю, что ситуацию будут продолжать «подогревать» вплоть до начала матча, но на деле все в итоге получится обыденно", — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

Встреча «Зенита» со «Спартаком запланирована на 29 сентября, она начнется в 20:30 по московскому времени.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает 3-е место в своей группе (3 очка). Московский клуб расположился на 1-й позиции (6 очков).