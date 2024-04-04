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Кубок России

4 апреля, 21:10

Веденеев считает, что Педро заслужил место в основе «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев остался впечатлен игрой новичка «Зенита» Педро в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (2:1).

«Такой своей игрой Педро, конечно, заслужил место в основном составе, теперь, наверное, будет играть. Кого вытеснит из состава? Не хочется на эту тему рассуждать, состав у «Зенита» большой, «передвигать» там можно по-всякому. Ну и потом, всегда надо брать в расчет молодость — а она, как правило, нестабильна. Плюс вопрос, сможет ли он отрабатывать в обороне, будут ли против него играть плотно, ну и так далее?» — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

Педро перешел из «Коринтианса» в «Зенит» в феврале 2024 года. В матче против «Спартака» 18-летний бразилец сделал дубль. Ответная игра между командами состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Педро (Зенит)
Сергей Веденеев
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