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Сегодня, 18:15

«Велес» — «Амкал»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Велес» и «Амкал» сыграют во 2-м раунде Пути Регионов Кубка России 20 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Амкал».
Фото РФС
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«Велес» и «Амкал» сыграют в рамках второго раунда Пути Регионов Fonbet Кубка России во вторник, 20 августа. Встреча пройдет на стадионе «Авангард» в Домодедове. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Велес» — «Амкал» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры в прямом эфире пройдет на федеральном телеканале «Матч ТВ» и его сайте — matchtv.ru.

«Велес» выступает в Дивизионе А Второй лиги. После пяти туров у москвичей 12 очков и вторая позиция в таблице.

«Амкал» — медийный футбольный клуб. В пятом сезоне медиалиги, который завершился в июле 2024 года, команда дошла до 1/4 финала. В первом раунде Пути регионов Кубка России команда победила команду Второй лиги «Коломну» со счетом 8:1.

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Футбол
Кубок России
ФК Амкал
ФК Велес
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