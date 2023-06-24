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Кубок России

Сегодня, 21:04

Вице-капитан «Балтики» о жеребьевке FONBET Кубка России: «Сыграть на «Газпром-Арене» с «Зенитом» дорогого стоит»

Руслан Минаев
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Вице-капитан «Балтики» Ян Казаев прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России в сезоне-2023/24.

Команда сыграет с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями Советов».

«Когда сам смотрел корзины, у меня первая мысль была, чтобы попался «Зенит» к нам. Все-таки мой родной город, я воспитанник... Сыграть на «Газпром-Арене» — это для меня дорогого будет стоить. Вот, а остальные команды уже и не так важно. Но согласен с тем, что могло быть тяжелее. Никакой недооценки нет: всех уважаем и никого не боимся», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Действующим обладателем FONBET Кубка России является ЦСКА, В прошедшем сезоне армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5) в суперфинале турнира.

Источник: https://fc-baltika.ru/news/vitse_kapitan_prokommentiroval_itogi_zherebevki/
Ян Казаев
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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