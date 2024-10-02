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Сегодня, 21:24

Виллиан Жозе ответил на критику своей физической формы

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе ответил на вопрос «СЭ» о победном голе в ворота московского «Динамо» (3:2) в матче 5-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

— Хорошая игра. Отличная победа. Дальше у нас сложная игра в чемпионате. Будем думать о ней, — сказал форвард.
— Многие фанаты критиковали вас за физическую форму. Что можете ответить им?
— Нет, это [такая реакция] нормально, когда нападающие не забивают голы. Но, в общем, я спокоен, работаю над тем, чтобы совершенствоваться каждый день.

В следующем матче «Спартак» примет «Ростов» 5 октября в рамках 11-го тура чемпионата России.

Виллиан Жозе
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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