Виллиан Жозе ответил на критику своей физической формы

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе ответил на вопрос «СЭ» о победном голе в ворота московского «Динамо» (3:2) в матче 5-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

— Хорошая игра. Отличная победа. Дальше у нас сложная игра в чемпионате. Будем думать о ней, — сказал форвард.

— Многие фанаты критиковали вас за физическую форму. Что можете ответить им?

— Нет, это [такая реакция] нормально, когда нападающие не забивают голы. Но, в общем, я спокоен, работаю над тем, чтобы совершенствоваться каждый день.

В следующем матче «Спартак» примет «Ростов» 5 октября в рамках 11-го тура чемпионата России.