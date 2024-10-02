Сегодня, 22:14
Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе прокомментировал свой гол в ворота «Динамо» (3:2) в матче 5-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.
Жозе отметился дебютным голом за красно-белых.
— Что чувствуешь после первого мяча?
— Очень счастлив, проигрывали, смогли переломить вход встречи и я забил гол.
— Кто принял решение, что ты будешь бить штрафной?
— Много работал на тренировках, в Испании их тоже исполнял. Но рад забить и принести 3 очка команде. Я попросил у Барко мяч, это было мое решение.
— Что скажешь о своей форме, после приезда?
— Все нормально, понятно, что болельщики начинают обвинять, просто нужно работать и прогрессировать, — сказал Жозе после матча.
«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ с первого места в квартете A. В заключительном матче группового этапа команда Деяна Станковича сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо» 22 октября.
Александр Абустин