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Сегодня, 22:14

Жозе — о победном голе в ворота «Динамо»: «Я попросил у Барко мяч, рад забить»

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Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе прокомментировал свой гол в ворота «Динамо» (3:2) в матче 5-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.

Жозе отметился дебютным голом за красно-белых.

— Что чувствуешь после первого мяча?
— Очень счастлив, проигрывали, смогли переломить вход встречи и я забил гол.

— Кто принял решение, что ты будешь бить штрафной?
— Много работал на тренировках, в Испании их тоже исполнял. Но рад забить и принести 3 очка команде. Я попросил у Барко мяч, это было мое решение.

— Что скажешь о своей форме, после приезда?
— Все нормально, понятно, что болельщики начинают обвинять, просто нужно работать и прогрессировать, — сказал Жозе после матча.

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ с первого места в квартете A. В заключительном матче группового этапа команда Деяна Станковича сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо» 22 октября.

Александр Абустин

Виллиан Жозе
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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