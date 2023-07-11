«Вираж» вернется на домашний стадион «Зенита» на матчи Кубка России

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» сообщило о том, что фанатский сектор «Вираж» вернется на домашний стадион сине-бело-голубых.

Клуб демонтирует сцену, которую установил вместо сектора. Болельщики планируют посещать матчи «Зенита» в FONBET Кубке России.

«Сегодня клуб разошлет промокоды всем владельцам абонементов на «Вираж» сезонов 21/22 и 22/23. По ним можно будет приобрести билеты на наши сектора трибуны D. Один промокод — один билет, который необходимо выкупить до конца недели. О свободной продаже для желающих проникнуться духом трибуны будет объявлено на следующей неделе! Все на «Вираж»! Настало время воссоздать футбольную атмосферу!» — говорится в заявлении «Ландскроны».

«Зенит» проведет первый домашний матч в FONBET Кубке России-2023/24 25 июля — в этот день команда примет на своем поле «Ахмат». Также команда из Санкт-Петербурга сыграет дома в Кубке страны против «Балтики» (ориентировочная дата матча — 4 октября) и «Крыльев Советов» (ориентировочная дата матча — 1 ноября).