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Кубок России

8 августа, 23:45

Ботнарь: «Пять мячей — это много, но ничего страшного»

Ботнарь поделился эмоциями после матча со «Спартаком»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер «Пари НН» Виталий Ботнарь поделился эмоциями после матча со «Спартаком» во 2-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Играли в гостях, тяжелый матч. С 70-й минуты оборонялись, сидели в штрафной. Эмоциональная игра. Была ли взбучка от Юрана в перерыве? Нет, спокойно поговорили, внесли коррективы, подбодрили друг друга. Вышли играть несмотря на счет. Внутри себя, понятное дело, есть переживания. Пять мячей — это много, но ничего страшного. Это уже прошло и это не изменишь, надо двигаться дальше. Игра закончилась — я не так сильно загоняюсь. Естественно, неприятно, надо будет провести анализ игры и двигаться дальше», — приводит слова Ботнаря Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — «Пари НН» завершился со счетом 5:4.

Источник: https://metaratings.ru/news/botnar-pyat-propushennykh-eto-mnogo-no-igra-zakonchilas-i-ya-ne-tak-silno-zagonyayus-272635/
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