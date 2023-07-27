Дьяков — о матче «Спартака» и «Краснодара» в FONBET Кубке России: «Не факт, что в этом матче будет много голов»

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа FONBET Кубка России с «Краснодаром».

«Встречаются две играющие команды, которые играют в атакующий футбол. Да, у «Спартака» явные проблемы в обороне, но, возможно, в этой игре справятся. Кубковый матч обычно более напряженный, более закрытый. Поэтому, не факт, что в этом матче будет много голов», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

«Краснодар» и «Спартак» сыграют сегодня, 27 июля. Начало игры — в 20.00 (мск).