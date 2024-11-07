Кафанов — о сейве Ятимова: «Перед пенальти он несколько раз подходил к Барко»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в интервью «СЭ» объяснил, как его подопечному Рустаму Ятимову удалось отразить удар полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко с пенальти в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

— Можете объяснить с вратарской точки зрения, как Ятимову удалось совершить такое спасение?

— Интуиция подсказала Рустаму, куда будет нанесен удар. Вратарь обладает очень хорошими физическими данными. При росте 195 см он резкий, взрывной, прыгучий. Если Ятимов угадывает направление, может достать мяч, даже если тот летит в самый угол.

— Удар у Барко получился добротным, но все-таки не идеальным?

— Мяч летел в самый угол. Вратарю было непросто.

— А что вам сказал сам Рустам после игры по поводу этого пенальти? Он только за счет интуиции угадал, куда пробьет спартаковец?

— Не могу раскрывать все секреты и все нюансы, которые мы используем при подготовке к пенальти. Нам еще дальше играть. Пусть это останется при нас.

— Барко до матча с «Ростовом» реализовал в этом сезоне пять пенальти из пяти. Причем он чередовал удары в разные углы. Значит, у вас не было уверенности, как именно он пробьет в этот раз?

— Все-таки кое-какие секреты я вам раскрою. Если заметили, непосредственно перед пенальти Ятимов несколько раз подходил к Барко, с ним разговаривал. Его задача состояла в том, чтобы заставить аргентинца пробить туда, куда нам было нужно. Ему это удалось.

— А как можно словами вынудить соперника пробить в определенный угол?

— Вы уж дальше не расспрашивайте, пожалуйста. Это уже, как говорится, внутренняя кухня.

— А вы со скамейки по разбегу Барко могли понять, куда именно он направит мяч?

— Вообще не смотрел, когда Барко бил.