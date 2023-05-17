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Кубок России

17 мая, 13:42

Виталий Калешин: «На бумаге «Краснодар» выглядит предпочтительнее «Урала», но это Кубок, и загадывать не стоит»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин предположил, как будет складываться игра по ходу финального матча Пути регионов FONBET Кубка России «Краснодар» — «Урал».

«Надеюсь, что «Краснодар» пройдет в суперфинал. На бумаге «Краснодар» выглядит предпочтительнее, но нельзя забывать, что это Кубок, и загадывать не стоит. Не думаю, что «Урал» будет играть вторым составом, чтобы сосредоточиться на отрыве от зоны стыков в РПЛ. Все-таки это финал этапа, а там не за горами и финал Кубка. Обе команды однозначно выставят основные составы. «Краснодар» будет больше владеть инициативой, а «Урал» — играть на контратаках. Конечно, хотелось бы увидеть много голов, чтобы зрелищность матча была выше», — цитирует Калешина Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 17 мая и начнется в 19.30 по московскому времени. Победитель сыграет в суперфинале с московским ЦСКА. Ранее сообщалось, что на игре ожидается до 25 тысяч болельщиков.

Источник: https://metaratings.ru/news/vitalii-kaleshin-na-bumage-krasnodar-vyglyadit-predpochtitelnee-urala-no-nelzya-zabyvat-chto-eto-kubok-251727/
Виталий Калешин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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