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Кубок России

Сегодня, 17:16

«Динамо» — самый сильный из всех возможных соперников на этой стадии. Но мы уверены в победе!» Владелец «Акрона» прокомментировал жеребьевку Кубка России

Владелец «Акрона» прокомментировал жеребьевку Кубка России
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Павел Морозов, владелец и президент частного футбольного клуба «Акрон», после побед над «Торпедо» и «Локомотивом» вышедшего в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России, в разговоре с обозревателем «СЭ» прокомментировал результаты сегодняшней жеребьевки. В полуфинале Пути регионов выступающий в первой лиге «Акрон» сыграет в Москве с «Динамо».

— У вас были предпочтения в состоявшейся в пятницу жеребьевке полуфиналов?

— Нет. Общее мнение всех в клубе было таково: после «Локомотива» неважно, с кем будет следующий матч. В турнире остались действительно лучшие. Другой вопрос, что мы, конечно, хотели играть дома, в Жигулевске, потому что каждая такая игра, как с «Торпедо» или «Локомотивом», — это праздник для болельщиков нашего клуба. Но на этот раз — не судьба.

«Динамо» — на мой взгляд, самый сильный соперник из всех возможных вариантов в Пути регионов. Все видели его победу над «Зенитом» на предыдущем этапе Кубка, причем в последние двадцать минут динамовцы очень прибавили. Да и в целом эта команда мне очень симпатична — быстрая, атакующая.

На новом стадионе в Петровском парке мне бывать еще не доводилось. Мы уже начали заниматься организационными вопросами по выезду наших болельщиков. Думаем, что их в Москву точно приедет тысяча — полторы.

— Понимаю, что вопрос может прозвучать глупо — но сколько процентов даете на проход «Акрона» дальше?

— Мы уверены в победе!

ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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