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Сегодня, 10:30

Владелец «Акрона» рассказал об обстоятельствах кубковой победы над «Локо»: «В перерыве игроки не знали о ситуации с Бариновым»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Владелец ФК «Акрон» Павел Морозов в интервью «СЭ» рассказал об обстоятельствах нашумевшей победы своей команды над «Локомотивом» (1:1, пенальти — 7:6) в четвертьфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

— Информацию о том, что «Локомотиву» могут присудить техническое поражение, мне на трибуну «Кристалла» сообщили в перерыве, — сказал Морозов. — Во время второго тайма периодически приходили сообщения, какие-то ссылки. Но мы ни с кем эту тему не обсуждали — были полностью увлечены игрой, погружены в нее. Следили за тем, как «Локомотив» прибавил, начал создавать моменты, — так что было не до посторонних вещей. За то, чтобы не проиграть на поле, переживали гораздо больше. При преимуществе 1:0 мы не воспользовались возможностями увеличить счет, а после того, как соперник сравнял, думали уже больше о том, чтобы удержать ничью. Хорошо, что нам это удалось, и мы выиграли в серии пенальти.

В итоге эта тема закрылась, не открывшись. Поэтому задним числом тяжело говорить, стали бы мы подавать протест или нет. Не хочу врать и честно скажу: не знаю. Безусловно, обсуждали бы этот вопрос с руководством клуба. Хорошо, что всё сложилось так, как сложилось. Тренер на сто процентов прав в том, что намного лучше победить в игре, а не в кабинетах.

— В раздевалку вы уже после игры зашли? В перерыве не были в ней, не видели, что там в связи со всей этой ситуацией происходило?

— Никогда не захожу в раздевалку в перерыве, считаю это неправильным. В это время там должны быть только футболисты, тренеры и персонал команды. Могу зайти только после игры — что, естественно, сделал после победы над «Локо». Праздновал с командой и на поле, и в раздевалке. Эмоции зашкаливали у всей команды. Насколько знаю, в перерыве матча с «Локомотивом» она еще ни о чем не знала, и у нее не было соблазна отвлечься от чисто футбольных моментов.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не должен был принимать участия в матче с «Акроном», так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

В полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» сыграет с московским «Динамо».

Павел Морозов. «В премьер-лигу стремимся с первого дня, как вышли в ФНЛ». Интервью владельца «Акрона»

Дмитрий Баринов
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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