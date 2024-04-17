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Сегодня, 21:51

Быстров: «Зенит» полностью доминировал. Даже не увидел, что «Спартак» пытается устроить «последний штурм»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал ничью в ответной игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«Спартак после Абаскаля — лучше или хуже? Никак. Видимо, они смирились, что им нужно проходить через нижнюю сетку. «Зенит» полностью доминировал. Даже не увидел, что «Спартак» пытается устроить «последний штурм», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» победил «Спартак» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Команда Сергея Семака вышла в финал Пути РПЛ и встретится с ЦСКА.

«Спартак», который провел первую встречу после отставки Гильермо Абаскаля, сыграет во втором этапе Пути регионов против «Динамо».

Владимир Быстров
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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