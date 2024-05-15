Быстров назвал игру «Зенита» и ЦСКА антифутболом: «Ощущение, что команды заранее хотели решить все вопросы в серии пенальти»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» победу сине-бело-голубых в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России над ЦСКА (0:0; 5:4 по пенальти).

«Игра со стороны «Зенита» и со стороны ЦСКА была никакая. Такое ощущение, что команды заранее хотели решить все вопросы в серии пенальти. Не увидел, чтобы кто-то хотел открываться, забивать, создавать моменты. Сыграли в антифутбол. Как оценю форму «Зенита»? Форма «Зенита» — голубая, у ЦСКА — белая, больше добавить нечего. Думаю, что болельщики были рады увидеть пенальти. Если команды договорились бы сразу же перейти к ним, не мучиться 90 минут на поле, все были бы только счастливы. И жалко вратаря ЦСКА Шайхутдинова, который в серии пенальти прыгал до ударов другую сторону, облегчил задачу игрокам «Зенита», — сказал Быстров «СЭ».

Первая игра между «Зенитом» и ЦСКА в Москве завершилась вничью — 1:1. Сине-бело-голубые вышли в суперфинал FONBET Кубка России и встретятся с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов.

Суперфинал состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.