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Сегодня, 00:53

Федотов — о поражении от «Зенита»: «Мы огрызались, но нам не хватало точности в завершающей передаче»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Зенита» в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пен. — 4:5).

«Напряженный кубковый поединок в хорошей атмосфере на хорошем стадионе. Думаю, нам немного не хватило свежести, но наши футболисты терпели, ждали, мы «кололи» соперника. В самом конце имели потрясающий шанс забить. Должны были ставить логическую точку.

Также мы не позволили ничего создать у наших ворот, несмотря на усиления состава у соперника и его давление. Мы огрызались, но нам не хватало точности в завершающей передаче, чтобы добраться до более серьезных моментов. Еще раз скажу, что тот эпизод на последней минуте должен был решить исход поединка в нашу пользу, но, к сожалению, этого не произошло", — приводит пресс-служба клуба слова Федотова.

Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. «Зенит» вышел в суперфинал, где встретится с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов.

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Дуглас Сантос (&laquo;Зенит&raquo;), Иван Обляков (ЦСКА) (слева направо). «Зенит» вполз в суперфинал Кубка. ЦСКА сошел в серии пенальти
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/21060
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
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