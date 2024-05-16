Федотов: «Заменять Торопа Шайхутдиновым в случае необходимости планировалось изначально»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии вратаря Владислава Торопа, который получил травму в столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пен. — 4:5).

«Состояние стабильное. Но травма получена серьезная: у него множественный перелом костей лицевого черепа и сотрясение. Очень обидно, что в момент, когда у Славы появилась стабильность, произошла такая ситуация, но это спорт, футболисты могут оказываться в таких ситуациях. Заменять Торопа Шайхутдиновым в случае необходимости планировалось изначально. С Акинфеевым все в порядке, но это давнее совместное решение вратарского штаба и тренерского: на Кубок играет связка Тороп — Шайхутдинов.», — приводит пресс-служба клуба слова Федотова.

Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. «Зенит» вышел в суперфинал, где встретится с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов.