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Сегодня, 19:12

Кузьмичев: «Мастерство у Джикии никуда не делось, он достойно сыграл с «Ростовом»

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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев высказался об игре защитника «Химок» Георгия Джикии в матче 5-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом» (2:2, пенальти 8:7).

Для 30-летнего футболиста эта игра стала дебютной в новой команде.

«Мы знаем, что у Георгия Джикии была большая пауза, и игровые связи в «Химках» у него еще не налажены, но видно, что мастерство у него никуда не делось, очень достойно в матче с Ростовом смотрелся. Сможет ли он уйти в другой клуб уже зимой? Могу сказать, что за счет игровой практики он будет набирать кондиции и выглядеть гораздо лучше», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В заключительном матче группового этапа Кубка России «Химки» встретятся в гостях с «Оренбургом», а «Ростов» примет «Локомотив». Обе игры пройдут 23 октября.

Даниил Нахлесткин

Владимир Кузьмичев
Георгий Джикия
Футбол
ФК Ростов
ФК Химки

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