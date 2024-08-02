Кузьмичев: «Понятно за счет чего «Спартак» будет пытаться добиться успеха при Станковиче»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» (3:0) в групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Какой бы это турнир ни был, чемпионат, кубок или товарищеская игра, их встреча всегда имеет особенный статус. Обе команды были заинтересованы в победе. Что касается содержания: потихоньку вырисовывается, что хочет делать Станкович. Сравнивая с его работой в предыдущей команде, примерно такой футбол мы увидим и в «Спартаке».

Сыграли они довольно хорошо, но не безупречно. Мы видели, что стройности в середине поля не хватало, поэтому и появляется вопрос – почему в опорной зоне раз за разом в матчах чемпионата появляется Умяров? Потому что тот же Пруцев вчера выглядел, мягко говоря, неубедительно. Если Наиль сможет настроиться, чтобы принимать решения побыстрее, в принципе, все должно быть нормально. Вчера также был активен Денисов, но технического брака было многовато, с таким футболом, который требует Станкович это недопустимо. В целом, игра прошла с преимуществом, за исключением первых 10 минут. Понятно за счет чего «Спартак» будет пытаться добиться успеха. Первый гол, как какой-то рок висит за Лещуком, я считаю, что в этом эпизоде он ошибся и помог Угальде открыть счет», – цитирует Metaratings.ru Кузьмичева.

В следующем матче «Спартак» дома встретится с «Крыльями Советов» 5 августа в рамках 3-го тура чемпионата России. После 2 встреч красно-белые набрали 3 очка и идут на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ.