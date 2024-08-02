Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 02:50

Кузьмичев: «Понятно за счет чего «Спартак» будет пытаться добиться успеха при Станковиче»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» (3:0) в групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Какой бы это турнир ни был, чемпионат, кубок или товарищеская игра, их встреча всегда имеет особенный статус. Обе команды были заинтересованы в победе. Что касается содержания: потихоньку вырисовывается, что хочет делать Станкович. Сравнивая с его работой в предыдущей команде, примерно такой футбол мы увидим и в «Спартаке».

Сыграли они довольно хорошо, но не безупречно. Мы видели, что стройности в середине поля не хватало, поэтому и появляется вопрос – почему в опорной зоне раз за разом в матчах чемпионата появляется Умяров? Потому что тот же Пруцев вчера выглядел, мягко говоря, неубедительно. Если Наиль сможет настроиться, чтобы принимать решения побыстрее, в принципе, все должно быть нормально. Вчера также был активен Денисов, но технического брака было многовато, с таким футболом, который требует Станкович это недопустимо. В целом, игра прошла с преимуществом, за исключением первых 10 минут. Понятно за счет чего «Спартак» будет пытаться добиться успеха. Первый гол, как какой-то рок висит за Лещуком, я считаю, что в этом эпизоде он ошибся и помог Угальде открыть счет», – цитирует Metaratings.ru Кузьмичева.

В следующем матче «Спартак» дома встретится с «Крыльями Советов» 5 августа в рамках 3-го тура чемпионата России. После 2 встреч красно-белые набрали 3 очка и идут на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ.

 
Деян Станкович. Мы недооценивали Станковича: «Спартак» мощно прибавил и нокаутировал «Динамо»

 

Источник: Metaratings.ru
Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Фанаты придумали законную кричалку для поддержки Андреевой и Шнайдер
Фехтовальщица из Бразилии выступила на Олимпиаде-2024 с опухолью в спине
Турецкий NTV сообщил об обмене заключенными между РФ и США в аэропорту Анкары
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
Итальянка снялась с боя ОИ против провалившей гендерный тест боксерши
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: видеообзор матча Кубка России