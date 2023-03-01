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Сегодня, 17:00

Кузьмичев: «Игнатов не фолил на Тикнизяне. Обычная мужская борьба»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Станислав Магкеев и Михаил Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод с участием Михаила Игнатова и Наира Тикнизяна в кубковом дерби.

— Вы говорили, что «Локомотиву» нужен левый защитник. Москвичи его не приобрели и теперь выбирают между Ненаховым и Тикнизяном. Кто из них выглядит в этой позиции предпочтительнее?

— Одинаково — никто... Ставь любого — получишь плюс-минус одно и то же. Причем ребята не виноваты. Просто вот такой у них уровень. Их нельзя упрекнуть в том, что они не выкладываются, но...

— А вам не показалось, что во второй игре Тикнизян и Пиняев довольно эффективно взаимодействовали на своем левом фланге?

— Да, было несколько эпизодов, когда они показали, что друг друга неплохо понимают. Но пока мы говорим лишь об одной игре. Посмотрим, что будет дальше. При этом уровень обороны на левом фланге, к сожалению, оставляет желать лучшего.

— Наверное, еще долго будут обсуждать эпизод с единоборством Тикнизяна и Игнатова, которое завершилось голевым пасом на Зобнина. Был ли фол со стороны спартаковца?

— Во-первых, Наир мог и не доводить дело до этого единоборства. Когда защитник находился под давлением, не было никакой надобности пытаться сохранить мяч. Следовало сыграть в той ситуации проще. Это, опять же, говорит о том, как футболист принимает решения.

— Так был ли фол со стороны Игнатова?

— Нет. Никакого нарушения я не увидел. Обычная мужская борьба, которую Тикнизян проиграл. В итоге получилась результативная передача...

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

Полное интервью с Владимиром Кузьмичевым читайте на сайте «СЭ»

Владимир Кузьмичев
Михаил Игнатов
Наяир Тикнизян
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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