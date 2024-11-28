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Кузьмичев: «Скамейка «Спартака» не соответствует требованиям Станковича к игрокам»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора московского «Спартака» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых в матче против «Ростова» (1:2) в ответной игре четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В игре было два абсолютно разных тайма. В первом те ребята, которые вышли, не были похожи на тех, кто играл во втором. Это сказалось как на результате, так и на самой игре. Ребята, которые получили шанс в таком матче, его не использовали. Это говорит о том, что скамейка «Спартака» не соответствует тем требованиям, которые Станкович предъявляет к игрокам. Все это вылилось в большое количество замен. Во втором тайме на поле были абсолютно другие футболисты, которые перевернули содержание игры, забили и имели еще моменты, но уже оказалось поздно. А «Ростов» играл дома при своих болельщиках, имея в активе победу в первом матче», — сказал Кузьмичев «СЭ».

«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира.

Владимир Кузьмичев
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