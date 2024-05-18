Шайхутдинов — о дебюте за ЦСКА: «Когда вышел, коленки тряслись»

Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов прокомментировал свой дебют за команду.

19-летний вратарь в первом тайме заменил Владислава Торопа в ответном матче против «Зенита» (0:0, пенальти 4:5) в финале пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я переоделся, посмотрел на Дмитрия Сергеевича [Крамаренко] и все понял по взгляду. Потом подошел к Владимиру Валентиновичу [Федотову]. Он сказал: «Будь спокоен, уверенно делай свое дело». Но, если честно, когда вышел, коленки тряслись. Поставил мяч и не понимал, куда смотреть. Вообще забыл, что такое футбол. Но после того, как подальше выбил мяч, сразу успокоился», — цитирует Шайхутдинова Sport24.

Шайхутдинов является воспитанником ЦСКА. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2026 года.