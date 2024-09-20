Шитов — о голе «Спартаку»: «Вдвойне приятнее забить команде, которая тебя воспитала»

Полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Шитов прокомментировал корреспонденту «СЭ» гол в ворота «Спартака» в матче FONBET Кубка России (1:3).

«Всегда приятно забивать любой команде. А команда, которая тебя воспитала, вдвойне приятнее. Это как «отдать честь». Огорчаешь голом? Никто не огорчился», — сказал Шитов.

После этой игры «Крылья Советов» потеряли шансы на выход в плей-офф пути РПЛ и пути регионов Кубка России. Команда не одержала ни одной победы за четыре тура и занимает последнюю строчку в таблице. Красно-белые набрали 9 очков и лидируют в группе А.