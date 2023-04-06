Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:31

Шитов: «В раздевалке Осинькин сказал, что мы заслуживали большего в матче с ЦСКА»

Шитов поделился мнением о возможных следующих соперниках команды в FONBET Кубке России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов поделился мнением о возможных следующих соперниках команды в FONBET Кубке России.

«Хотелось бы сыграть с «Акроном» в плей-офф Пути регионов? Нет, нам не принципиально с кем играть. Лично для меня такая встреча ничего не значит. Может быть, для команды такой матч был бы принципиальным. Что сказал Осинькин в раздевалке после ответного матча с ЦСКА? Игорь Витальевич сказал, что в этом матче мы заслуживали большего. Ему не было стыдно за нашу игру», — приводит слова Шитова Metaratings.ru.

В полуфинале Пути РПЛ «Крылья Советов» по сумме двух матчей уступили ЦСКА и продолжат борьбу за трофей в нижней сетке турнира. Соперниками самарского клуба на следующем этапе FONBET Кубка России могут стать «Акрон», «Спартак» и победитель пары «Краснодар» — «Ростов».

Источник: https://metaratings.ru/news/shitov-v-razdevalke-osinkin-skazal-chto-my-zasluzhivali-bolshego-v-matche-s-cska-241100/
Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
Владислав Шитов
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Ломаев заявил, что матч «Крылья Советов» — «Акрон» стал бы большим событием для фанатов
Даса — о незабитом пенальти Фомина: «Ценю, что Даниил берет ответственность за себя»
Улыбка Акинфеевых, сердце Гайича и победа ЦСКА в компенсированное время над «Крыльями»
Вратарь «Акрона» Волков — о возможной встрече со «Спартаком» в Кубке: «Почему нет?»
Бейл объяснил, как забил в свои ворота в матче с ЦСКА
Чалов: «Акинфеев — легендарная личность»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даса — о незабитом пенальти Фомина: «Ценю, что Даниил берет ответственность за себя»

Ломаев заявил, что матч «Крылья Советов» — «Акрон» стал бы большим событием для фанатов