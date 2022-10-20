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Сегодня, 11:48

Во время матча «Факел» — «Спартак» были задержаны 30 человек

Во время матча четвертого тура группового этапа Кубка России «Факел» — «Спартак» (1:2) правоохранительные органы задержали 30 человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, большинство людей были доставлены в отделение полиции за курение на территории стадиона, и всего несколько протоколов были оформлены по статье 20.31 «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Один протокол за нахождение в нетрезвом состоянии был составлен на 15-летнего подростка.

Отмечается, что большинство задержанных — местные жители.

«Факел» потерпел четвертое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка России. Команда идет на последнем, четвертом месте в группе B. «Спартак» лидирует в таблице с 12 очками в 4 играх.

Источник: https://t.me/offsider/4730
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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