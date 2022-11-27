Волейболист Спиридонов рассказал, чего ждет от матча «Зенита» со «Спартаком»

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов рассказал, чего ждет от предстоящего матча москвичей в Кубке России против «Зенита». Он признался, что из-за тренировки не сможет посмотреть игру.

«Мне глубоко наплевать, в какой ситуации находится «Зенит», сколько им голов надо забить. Важен только «Спартак». Мы играем на выезде, «Зениту» нужна победа, нужны голы. Но «Спартаку» тоже нужна победа. Мы сами загнали себя в угол, проиграв в «Крыльям» в Самаре. Нечего было проигрывать! Хотя бы ничью надо было вытаскивать. Поэтому сейчас как будет, так будет. Но я не думаю, что «красно-белые» проиграют в три и более мячей. Вообще я верю в победу «Спартака», — цитирует Спиридонова Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет сегодня, 27 ноября, начало — в 16:00.