Волейболист Спиридонов рассказал, чего ждет от матча «Зенита» со «Спартаком»

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Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов рассказал, чего ждет от предстоящего матча москвичей в Кубке России против «Зенита». Он признался, что из-за тренировки не сможет посмотреть игру.
«Мне глубоко наплевать, в какой ситуации находится «Зенит», сколько им голов надо забить. Важен только «Спартак». Мы играем на выезде, «Зениту» нужна победа, нужны голы. Но «Спартаку» тоже нужна победа. Мы сами загнали себя в угол, проиграв в «Крыльям» в Самаре. Нечего было проигрывать! Хотя бы ничью надо было вытаскивать. Поэтому сейчас как будет, так будет. Но я не думаю, что «красно-белые» проиграют в три и более мячей. Вообще я верю в победу «Спартака», — цитирует Спиридонова Metaratings.ru.
Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет сегодня, 27 ноября, начало — в 16:00.
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