«Волга» сыграет с «Ротором» в 4-м раунде Кубка России

Ульяновская «Волга» встретится с «Ротором» в 4-м раунде пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «Труд» в Ульяновске, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до матча и также доступна на сайте медиахолдинга matchtv.ru.

Основные события игры «Волга» — «Ротор» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В предыдущих раундах Кубка России «Волга», которая проводит сезон-2024/25 во второй лиге, победила «Ладу» (2:0) и «Динамо» из Кирова (7:0). «Ротор», выступающий в первой лиге, стартует с четвертого этапа пути регионов.