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Сегодня, 18:00

«Волга» — «Ротор»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Волга» сыграет с «Ротором» в 4-м раунде Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Ульяновская «Волга» встретится с «Ротором» в 4-м раунде пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «Труд» в Ульяновске, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до матча и также доступна на сайте медиахолдинга matchtv.ru.

Основные события игры «Волга» — «Ротор» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
24 сент, 19:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
Ротор

В предыдущих раундах Кубка России «Волга», которая проводит сезон-2024/25 во второй лиге, победила «Ладу» (2:0) и «Динамо» из Кирова (7:0). «Ротор», выступающий в первой лиге, стартует с четвертого этапа пути регионов.

Футбол
Кубок России
ФК Волга (Нижний Новгород)
ФК Ротор

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