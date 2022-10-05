«Волга» одержала волевую победу и выбила «Рубин» из Кубка России

«Волга» дома одержала волевую победу над «Рубином» в 1/32 финала Кубка России — 2:1.

В составе казанцев счет на 1-й минуте матча открыл Кирилл Косарев. Клуб из Ульяновска ответил голами Кирилла Морозова на 22-й минуте встречи и Александра Сапеты на 66-й минуте.

Таким образом, «Волга» прошла дальше, а «Рубин» вылетел из розыгрыша Кубка России.