«Волга» одержала волевую победу и выбила «Рубин» из Кубка России

Сегодня, 16:53
«Волга» дома одержала волевую победу над «Рубином» в 1/32 финала Кубка России — 2:1.
В составе казанцев счет на 1-й минуте матча открыл Кирилл Косарев. Клуб из Ульяновска ответил голами Кирилла Морозова на 22-й минуте встречи и Александра Сапеты на 66-й минуте.
Таким образом, «Волга» прошла дальше, а «Рубин» вылетел из розыгрыша Кубка России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования