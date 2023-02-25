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Сегодня, 13:36

«Волга» — «Зенит»: Бакаев и Кассьерра выйдут в стартовом составе, Сергеев остался в запасе

Иван Торопцев
Корреспондент
Зелимхан Бакаев (справа) и Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Волга» и «Зенит» объявили стартовый состав на матч 1/4 финала Пути Регионов FONBET Кубка России.

«Волга»: Климович, Абазов, Билалов, Данилкин, Дашаев, Камлашев, Кирсанов, Магомадов, Морозов, Д. Рахманов, Дм. Рахманов.

Запасные: Морозов, Воронин, Аллеф, Кубышкин, Кутин, Максименков, Марухин, Махмутов, Паскин, Соломаха, Момо Туре, Хабибуллин.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Алип, Чистяков, Караваев, Вендел, Кузяев, Ерохин, Мостовой, Бакаев, Кассьерра.

Запасные: Одоевский, Васютин, Адамов, Сутормин, Роберт Ренан, Кирш, Круговой, Козлов, Мантуан, Сергеев.

Матч «Волга» — «Зенит» состоится сегодня, 25 февраля в Ульяновске и начнется в 14.30 (мск).

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
Зенит

Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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