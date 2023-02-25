Сегодня, 13:36
«Волга» и «Зенит» объявили стартовый состав на матч 1/4 финала Пути Регионов FONBET Кубка России.
«Волга»: Климович, Абазов, Билалов, Данилкин, Дашаев, Камлашев, Кирсанов, Магомадов, Морозов, Д. Рахманов, Дм. Рахманов.
Запасные: Морозов, Воронин, Аллеф, Кубышкин, Кутин, Максименков, Марухин, Махмутов, Паскин, Соломаха, Момо Туре, Хабибуллин.
«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Алип, Чистяков, Караваев, Вендел, Кузяев, Ерохин, Мостовой, Бакаев, Кассьерра.
Запасные: Одоевский, Васютин, Адамов, Сутормин, Роберт Ренан, Кирш, Круговой, Козлов, Мантуан, Сергеев.
Матч «Волга» — «Зенит» состоится сегодня, 25 февраля в Ульяновске и начнется в 14.30 (мск).