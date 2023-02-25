«Волга» — «Зенит»: Бакаев и Кассьерра выйдут в стартовом составе, Сергеев остался в запасе

«Волга» и «Зенит» объявили стартовый состав на матч 1/4 финала Пути Регионов FONBET Кубка России. «Волга»: Климович, Абазов, Билалов, Данилкин, Дашаев, Камлашев, Кирсанов, Магомадов, Морозов, Д. Рахманов, Дм. Рахманов. Запасные: Морозов, Воронин, Аллеф, Кубышкин, Кутин, Максименков, Марухин, Махмутов, Паскин, Соломаха, Момо Туре, Хабибуллин. «Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Алип, Чистяков, Караваев, Вендел, Кузяев, Ерохин, Мостовой, Бакаев, Кассьерра. Запасные: Одоевский, Васютин, Адамов, Сутормин, Роберт Ренан, Кирш, Круговой, Козлов, Мантуан, Сергеев. Матч «Волга» — «Зенит» состоится сегодня, 25 февраля в Ульяновске и начнется в 14.30 (мск).