Волков: «В следующем сезоне «Краснодар» покажет свой максимум»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков поделился впечатлениями от поражения от ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, 5:6 по пенальти).

«Эмоции только негативные. Были в шаге, но не хватило. Мы играли в свой футбол, контролировали игру, ЦСКА выбегал в контратаки. Считаю, мы могли добавить, но все должно быть так, как должно быть. В серии пенальти, конечно, эмоции присутствуют. Но мы до этого прошли три серии, не повезло чуть.

Сезон неплохой, я считаю. В чемпионате можем выступать намного лучше, в Кубке дошли до финала, но не выиграли. Не на все 100% удачный сезон, покажем в следующем году, что можем лучше. Работа с Ивичем? Команда сплотилась, понимаем, что просит тренер, а главное — атмосфера хорошая. Все друг за друга. Покажем в следующем сезоне наш максимум», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.