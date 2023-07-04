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Кубок России

Сегодня, 21:11

Волков заявил, что в суперфинале FONBET Кубка России удача была на стороне ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Сергей Волков прокомментировал поражение от московского ЦСКА (1:1, 5:6 по пен.) в суперфинале FONBET Кубка России.

«За четыре дня до матча подошел Ивич: «На эту позицию мне требуется более оборонительный игрок. Ты тоже можешь сыграть ответственно, прибавил в последнее время. Но в этот раз будем больше атаковать слева». Когда я все-таки вышел, тоже получил задание не всегда подключаться вперед: «Видишь игрока на своей позиции — лучше никуда не беги, останься сзади». При мне ЦСКА в контратаки и не выбегал. Игра была 50 на 50. Мы контролировали мяч, владели инициативой, реализовали единственный стопроцентный шанс, а подходы ничем не заканчивались. Но удача была с ЦСКА. Ну и конец сезона: силы на исходе, 13 игр в Кубке — больше, чем у кого-либо. Плюс на многих позициях нет ротации. Например, Рамирес весь сезон провел без замен. Или защитники», — приводит слова Волкова Sport24.

Он также рассказал о своих ощущениях перед серией пенальти.

«Задал в голове вопрос: в какой угол бить? Подумал и решил: в правый, от Акинфеева левый. И был уверен: забью. Вообще часто полагаюсь на ощущения. Потому что занимаюсь дополнительно не только в зале, но и с ментал-коучем — психологом. Сейчас работаю с девушкой из нашей академии, работавшей в донецком «Шахтере». Помогает мне разобраться с тараканами в голове», — добавил Волков.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-04-byl-uveren-v-serii-penalti-zabyu-akinfeyevu-udacha-byla-s-tsska-volkov-o-superfinale-kubka-krasnodar-tsska
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Волков
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