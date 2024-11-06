Воробьев назвал заслуженной победу «Локомотива» над «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев подвел итоги матча против московского «Динамо» (2:1) в 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Честно говоря, сложилось ощущение, что сегодня мы играли дома. Спасибо большое болельщикам за поддержку, на поле мы ее ощущали. Что касается результата, то считаю, что мы заслужено выиграли у «Динамо», — цитирует Воробьева Legalbet.

Ответная игра между командами состоится 28 ноября.