Воробьев: «Ничего не помешает «Оренбургу» выиграть у ЦСКА»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев считает, что его команда может обыграть ЦСКА в матче FONBET Кубка России.

«У нас игроков хватает, чтобы провести ротацию. К матчу с ЦСКА все ребята готовятся. Думаю, что будет отдыхать кто-то из футболистов, игравших против «Спартака». Но тут решит тренер. Главное, что все живы и здоровы. Поэтому ничего не помешает нам выиграть у ЦСКА. Обоймы хватает, чтобы сыграть два матча за четыре дня», — цитируют «Известия» Воробьева.

Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится сегодня, 26 июля. Начало встречи — 16.15 по московскому времени.