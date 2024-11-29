Нападающий «Локомотива» Воробьев: «У меня сейчас идет спад»

Сегодня, 09:18
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев рассказал о поражении от «Динамо» (0:1) в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Конечно, хотелось продолжить играть в Пути РПЛ. Мы создавали сегодня моменты, но не смогли забить, а «Динамо» сумело это сделать и победило в серии пенальти. У нас какая-то потеря концентрации. Если искать причины, все идет от нас самих, от головы. Где-то расслабляемся. У меня сейчас идет спад. Работаем над этим. Надо правильно подойти к этой ситуации в голове и не зацикливаться, что не забиваем. Уверен, в следующем матче все у нас наладится. Чуть-чуть мы сбавили к себе требования на тренировках. Сейчас добавим, и в следующих играх все будет хорошо», — приводит слова Воробева «Евро-Футбол.Ру».
«Динамо» стало последним полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России. Ранее в эту стадию пробились «Ростов», «Зенит» и ЦСКА. «Локомотив» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет 30 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2