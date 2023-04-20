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Сегодня, 13:22

Вратарь «Акрона» Волков назвал матч со «Спартаком» самым важным в истории клуба

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Вратарь «Акрона» Сергей Волков объяснил «СЭ» успешные результаты команды в FONBET Кубке России по футболу.

В среду, 19 апреля команда обыграла «Спартак» (2:1) и вышла в первую стадию финала Пути регионов Кубка страны.

— С чем связаны такие успешные результаты «Акрона»?

— У нас хорошая команда, я имею в виду не только футболистов, — сказал Волков «СЭ». — У нас начальство, президент, все околофутбольные люди — это топовые специалисты. Это слилось в такой результат.

— Матч со «Спартаком» — самый важный в истории «Акрона»?

— Да, безусловно. К сожалению, в чемпионате не так все гладко и хорошо. Но в Кубке все отлично!

В первой стадии финала Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» сыграет против «Краснодара». Матч состоится 3 мая в Краснодаре. Победитель выйдет во вторую стадию финала Пути регионов, в которой встретится с проигравшим в финале Пути РПЛ «Урал» — ЦСКА.

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Кубок России
ФК Акрон
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