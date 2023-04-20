Вратарь «Акрона» Волков назвал матч со «Спартаком» самым важным в истории клуба

Сегодня, 13:22
Вратарь «Акрона» Сергей Волков объяснил «СЭ» успешные результаты команды в FONBET Кубке России по футболу.
В среду, 19 апреля команда обыграла «Спартак» (2:1) и вышла в первую стадию финала Пути регионов Кубка страны.
— С чем связаны такие успешные результаты «Акрона»?
— У нас хорошая команда, я имею в виду не только футболистов, — сказал Волков «СЭ». — У нас начальство, президент, все околофутбольные люди — это топовые специалисты. Это слилось в такой результат.
— Матч со «Спартаком» — самый важный в истории «Акрона»?
— Да, безусловно. К сожалению, в чемпионате не так все гладко и хорошо. Но в Кубке все отлично!
В первой стадии финала Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» сыграет против «Краснодара». Матч состоится 3 мая в Краснодаре. Победитель выйдет во вторую стадию финала Пути регионов, в которой встретится с проигравшим в финале Пути РПЛ «Урал» — ЦСКА.