Голкипер «Акрона» Волков: «Я еще до игры думал, что мы победим «Спартак»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков прокомментировал победу команды над «Спартаком» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).

На 23-й минуте встречи голкипер отразил пенальти в исполнении форварда красно-белых Кейта Бальде.

«Нет, я не герой. От отбитого пенальти получил эйфорию. Поймали кураж. Классно! Я и до игры думал, что мы выиграем, но были минимальные сомнения», — приводит Sport24 слова Волкова.

В следующем раунде тольяттинский клуб сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Крылья Советов».