Голкипер «Акрона» Волков: «Я еще до игры думал, что мы победим «Спартак»

Сегодня, 20:00
Вратарь «Акрона» Сергей Волков прокомментировал победу команды над «Спартаком» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).
На 23-й минуте встречи голкипер отразил пенальти в исполнении форварда красно-белых Кейта Бальде.
«Нет, я не герой. От отбитого пенальти получил эйфорию. Поймали кураж. Классно! Я и до игры думал, что мы выиграем, но были минимальные сомнения», — приводит Sport24 слова Волкова.
В следующем раунде тольяттинский клуб сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Крылья Советов».