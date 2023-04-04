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Кубок России

Сегодня, 13:11

Вратарь «Акрона» Волков поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер «Акрона» Сергей Волков рассказал о популярности команды в Тольятти и поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России с «Динамо».

«Наверное, в этом году с прохождением в Кубке так далеко люди стали говорить на улицах, пишут. Ребята в городе стали интересоваться футболом. Наверное, не так, как во времена игры «Лады» со «Спартаком», но что-то похожее начинается. Наше руководство арендовало для болельщиков целый поезд. Уверен, наших будет слышно на матче с «Динамо». У нас ребята очень громкие, они нам очень здорово помогли в игре с «Локомотивом». Почему мы не проиграем «Динамо», как «Алания»? Потому что мы не «Алания» (улыбается). Я не могу сказать, будет так или по-другому. Все покажет игра 4-го числа. Она будет интересной, за «Динамо» играют тольяттинские ребята. Мы хорошо общаемся с Денисом Макаровым, он приезжал в Тольятти в паузу на матчи сборных. Сейчас в основном составе все чаще играет Ярослав Гладышев, который с четырех лет занимался в Академии Коноплева», — приводит слова Волкова Metaratings.ru.

Матч «Динамо» — «Акрон» в рамках полуфинала Пути Регионов FONBET Кубка России состоится 4 апреля на «ВТБ Арене». Стартовый свисток главного арбитра Евгения Турбина прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-akrona-volkov-pochemu-dinamo-ne-povtorit-s-nami-razgrom-alanii-potomu-chto-my-ne-alaniya-240614/
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
Сергей Волков
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