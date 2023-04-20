Вратарь «Акрона» Волков о победе над «Спартаком»: «Куда-то там прошли. Будем играть в каких-то полуфиналах»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» (2:1) во второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

— Осознаешь, насколько значима эта победа для клуба и города?

— Естественно, — сказал Волков «СЭ». — Мы куда-то там прошли, ха-ха. Не знаю, где мы сейчас будем играть. В каких-то полуфиналах, наверное. Это классно! Эмоции великолепные!

— На «Спартак» был особый настрой?

— Нет. Для нас все команды РПЛ — это топ. С ними со всеми интересно играть. Не могу сказать, что «Спартак» — особый раздражитель.

«Акрон» вышел в первую стадию финала Пути регионов FONBET Кубка России, в которой сыграет против «Краснодара». Матч состоится 3 мая в Краснодаре. Победитель пройдет во вторую стадию финала Пути регионов, в которой встретится с проигравшим в финале Пути РПЛ «Урал» — ЦСКА.