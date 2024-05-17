Шацкий — о столкновении Торопа с Алипом: «В этом моменте никто не виноват»

Вратарь сборной Казахстана и «Актобе» Игорь Шацкий разобрал эпизод ответного финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, пен. — 5:4).

В первом тайме прошедшей встречи голкипер армейцев Владислав Тороп столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом, в результате чего получил множественные травмы лица. У игрока московской команды диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа.

«Алип доигрывал эпизод до конца. Вратарь пытался качественно сработать в моменте и не думал, как ему выставить колено. Там никто не виноват, такие моменты в спорте бывают. У меня два раза случалось такое, и в тех эпизодах я думал о том, как качественно сработать и спасти команду. Может быть, если бы вратарь выставил колено, то у него не получился бы такой высокий прыжок, и Алип оказался бы первый на мяче», — цитирует Шацкого Legalbet.kz.

В Суперфинале Кубка России «Зенит» сыграет против «Балтики». Матч пройдет 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».