14 марта, 21:15
Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:1, 7:6 по пен.) в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
— При пробитии пенальти кто-нибудь удивил вас?
— Дзюба пробил не как обычно.
— Команда прошла в следующий этап. Насколько это важно для коллектива?
— Как я говорил нам сейчас нужно побеждать. Не важно, кубок или чемпионат. Поэтому с психологической точки зрения это очень важная для нас победа. В следующем матче чемпионата это нам поможет.
— Краснодар, воспитанником которого вы являетесь, недавно уволил тренера. Насколько это было неожиданно для вас?
— Честно, я сейчас сконцентрирован на своем клубе. Ну, удивлён, могу сказать, не более.
— В Балтике не может такого произойти, чтобы тренера уволили после двух поражений?
— Этот вопрос не ко мне.
— В команде сейчас хорошая атмосфера?
— Да, хорошая. Мы, конечно, проиграли предыдущую игру, поэтому нам естественно нужно побеждать в каждой игре. Но этот матч, в любом случае поднимет атмосферу.
(Денис Сафронов)
Болельщики освистали Дзюбу после незабитого пенальти в матче «Локомотив» — «Балтика»