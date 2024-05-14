Вратарь «Балтики» Латышонок оценил свою игру после победы над «Спартаком»

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча со «Спартаком» (1:0) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

«Никаких эмоций. Полное опустошение. Мы все бились весь матч. Как можно говорить, что я вытащил эту игру единолично? Это мой лучший матч? Не знаю.

Жду ли я вызова в сборную? Нам сейчас «Ростов» надо обыграть. Поэтому даже не думаю об этом», – сказал Латышонок «СЭ».

«Балтика» вышла в суперфинал Кубка России. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» – ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.