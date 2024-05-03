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Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок заявил о желании его команды обыграть «Спартак» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
В четверг, 2 мая калининградцы победили «Ростов» (1:0) в матче второй стадии полуфинала Пути регионов.
— В чем секрет нынешней «Балтики»?
— У нас была серьезная перестановка, зимой пришло 11 человек. Сыгрались, добавили в качестве.
— Как готовились к матчу с «Ростовом»?
— На подготовку особо времени не было из-за дороги. Целый день ехали в Ростов, без тренировок. Тяжело, но была ротация. Почти все основные футболисты сыграли по тайму.
— В чем лично ваш секрет?
— Много тренируюсь с Глебом Витальевичем Пресняковым, тренером вратарей «Балтики». Секрет — в личной работе и самоотдаче.
— Ждете приглашения в сборную в июне?
— Об этом пока не думаю.
— Какая теперь цель на Кубок?
— У нас была и остается цель побеждать. Шанс написать историю для клуба.
— Сложнее ли будет спастись, раз добавился еще один матч?
— Думаю, нет. Не должно быть.
— «Спартаку» — приготовиться?
— Да. Мы хотим взять реванш.
«Балтика» сыграет против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России 15 мая. Матч пройдет в Калининграде.