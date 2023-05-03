Акинфеев почтил память Малосолова: «Будет правильно, если ЦСКА завоюет Кубок России»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что армейцы должны выиграть FONBET Кубок России, чтобы почтить память умершего журналиста и болельщика клуба Андрея Малосолова.

«Буквально на днях пришла скорбная новость, Андрей Малосолов покинул нас. Поэтому, наверное, будет очень хорошо и правильно, если ЦСКА завоюет Кубок России, потому что я лично был знаком с этим человеком, лично сидел с ним в откровенных беседах, меня он защищал от болельщиков других команд. Не скажу, что мы прямо близко дружили, но для меня он оставил большой отпечаток», — сказал Акинфеев в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.

С 2005 по 2010 год Малосолов возглавлял пресс-службу РФС. В 2007 году совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков.

ЦСКА обыграл «Урал» (2:1) в ответном финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России и вышел в суперфинал турнира.