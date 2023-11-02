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Кубок России

Сегодня, 21:28

Вратарь ЦСКА Тороп шуткой оценил гол Заболотного в ворота «Оренбурга»: «Сильные ягодицы»

Константин Белов
Корреспондент
Антон Заболотный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал победу команды в матче 6-го тура группового этапа FONBET Кубок России над «Оренбургом» (3:1).

— Самое главное, что завоевали первое место. Считаю, что результат закономерный. Мы хорошо выходили из-под прессинга и решали моменты. Когда пропустили гол, возможно, потеряли концентрацию. Нас поймали на контратаке. Наверное, мы неправильно отреагировали на гол. Но сделали выводы и идем дальше.

— Что сказали Заболотному после гола, который он забил, практически сидя?

— Сильные ягодицы (смеется), — сказал Тороп.

ЦСКА занял первое место в группе A Пути РПЛ FONBET Кубка России. Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится в пятницу, 3 ноября. Начало — в 12.00 (мск).

Антон Заболотный
Владислав Тороп
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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