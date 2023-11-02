Вратарь ЦСКА Тороп шуткой оценил гол Заболотного в ворота «Оренбурга»: «Сильные ягодицы»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал победу команды в матче 6-го тура группового этапа FONBET Кубок России над «Оренбургом» (3:1).

— Самое главное, что завоевали первое место. Считаю, что результат закономерный. Мы хорошо выходили из-под прессинга и решали моменты. Когда пропустили гол, возможно, потеряли концентрацию. Нас поймали на контратаке. Наверное, мы неправильно отреагировали на гол. Но сделали выводы и идем дальше.

— Что сказали Заболотному после гола, который он забил, практически сидя?

— Сильные ягодицы (смеется), — сказал Тороп.

ЦСКА занял первое место в группе A Пути РПЛ FONBET Кубка России. Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится в пятницу, 3 ноября. Начало — в 12.00 (мск).