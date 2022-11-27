Лещук — о формате Кубка России: «Первый раз играем по этой системе, поэтому много путаницы»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал победу бело-голубых над «Оренбургом» (1:0), которая позволила команде выйти в верхнюю сетку плей-офф Кубка России с первого места в группе.

— Группу равной сделали мы сами. Думали, что более спокойно выйдем. Сами себе создали проблемы. Недооценка? Упустили игру с 2:0.

— Ваше высказывание в перерыве?

— В целом ****** (все равно — прим. «СЭ»), как играют другие.

— Как вам формат Кубка России?

— Мне чуть-чуть помогли, объясняли из медиаслужбы, мы вместе поняли формат Кубка России. Перемудрили ли? Первый раз играем по этой системе, поэтому много путаницы. На самом деле интересный регламент. Больше игр — хорошо для футболистов. Потасовка, что было? Не знаю, я в воротах стоял. Слово за слово.