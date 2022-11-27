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Кубок России

Сегодня, 17:03

Лещук — о формате Кубка России: «Первый раз играем по этой системе, поэтому много путаницы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал победу бело-голубых над «Оренбургом» (1:0), которая позволила команде выйти в верхнюю сетку плей-офф Кубка России с первого места в группе.

— Группу равной сделали мы сами. Думали, что более спокойно выйдем. Сами себе создали проблемы. Недооценка? Упустили игру с 2:0.

— Ваше высказывание в перерыве?

— В целом ****** (все равно — прим. «СЭ»), как играют другие.

— Как вам формат Кубка России?

— Мне чуть-чуть помогли, объясняли из медиаслужбы, мы вместе поняли формат Кубка России. Перемудрили ли? Первый раз играем по этой системе, поэтому много путаницы. На самом деле интересный регламент. Больше игр — хорошо для футболистов. Потасовка, что было? Не знаю, я в воротах стоял. Слово за слово.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
Игорь Лещук
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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