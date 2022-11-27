Сегодня, 17:03
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал победу бело-голубых над «Оренбургом» (1:0), которая позволила команде выйти в верхнюю сетку плей-офф Кубка России с первого места в группе.
— Группу равной сделали мы сами. Думали, что более спокойно выйдем. Сами себе создали проблемы. Недооценка? Упустили игру с 2:0.
— Ваше высказывание в перерыве?
— В целом ****** (все равно — прим. «СЭ»), как играют другие.
— Как вам формат Кубка России?
— Мне чуть-чуть помогли, объясняли из медиаслужбы, мы вместе поняли формат Кубка России. Перемудрили ли? Первый раз играем по этой системе, поэтому много путаницы. На самом деле интересный регламент. Больше игр — хорошо для футболистов. Потасовка, что было? Не знаю, я в воротах стоял. Слово за слово.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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